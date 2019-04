Segnalazione di Maurizio Vitiello – Riceviamo e, volentieri, pubblichiamo la breve nota “Il volo de L’Aquila” dell’architetto Maria Lista.

“Il volo de L’Aquila”

di Maria Lista.

Scrigno dal tesoro ricco di tante emozioni, questo è quello che affiora alla mente quando si pensa a L’Aquila.

La notte del terremoto mi svegliai di soprassalto, il letto oscillava e i vetri tintinnavano tanto a lungo da alzarmi dal letto e aprire porta e finestre; intuii che l’epicentro fosse lontano.

Da lì a poco appresi che era L’Aquila e dintorni a farne le spese.

Il cuore sobbalzò in petto, l’Abruzzo aveva tremato tanto da sentirsi fino a Napoli.

L’Abruzzo è una terra magica, in una posizione facilmente raggiungibile dal punto di vista logistico eppure così lontana dalla frenetica vita metropolitana; quando sei lì tutto acquista il suo tempo e tutto ha una capacità percettibile data da un’aura, che ti porta nella dimensione spazio-temporale della riflessione.

La fortuna di quella terra sono le montagne, che creano la distanza dal nostro tempo e la vicinanza, quando le ami, con la gente del posto.

Quelle montagne che sono, pensando a L’Aquila e al terremoto, come una cicatrice con aderenze.

Noi gente di mare che apriamo il porto e le porte a tutte le diversità che, come un’onda che va e viene da una costa all’altra, ci permettono di vivere la circolarità dell’acqua, apprezziamo la gente di montagna che, morfologicamente introversa e riflessiva, ti insegna il gusto della profondità dei legami, che trae la linfa dalle radici del mutuo soccorso.

Viva l’Abruzzo.

[In allegato: Foto di Maurizio Vitiello – L’Aquila, Palazzo del Consiglio Regionale dell’Abruzzo.]