Vittoriana Abate compleanno glamour a Roma auguri da Positanonews

Vittoriana Abate, giornalista salernitana, da diversi anni inviata di punta del programma di Rai1 “Porta a porta”. ha riunito in occasione del suo compleanno , parenti, amici ed esponenti di spicco del mondo del giornalismo, della politica e della TV nella raffinata cornice del ristorante “Profumo “di Roma. Tra i vip presenti: il padrone di casa di “Porta a porta” Bruno Vespa; la criminologa Roberta Bruzzone; il direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano; le conduttrici Roberta Morise, Manila Nazzaro, Monica Marangoni e Angela Tuccia; Valerio Rossi Albertini; le giornaliste del TG1 Adriana Pannitteri e Valentina Bisti; Josephine Alessio di Rai News; Peppe Malara del Tg2; Giancarla Rondinelli di Mediaset; Mariella Anziano del TGR; Alessandra Carli del TG3; Marzia Roncacci dal Tg2 e Ballando con le stelle; l’avvocato e conduttore Cataldo Calabretta; l’onorevole Micaela Biancofiore; l’assessore della Regione Liguria Ilaria Cavo; la criminologa Flaminia Bolzan; Francesca Pozzi del TG5; Marisela Federici; Conchita Borrelli; Fulco Ruffo di Calabria; gli avvocati Gian Ettore Gassani e Daniele Bocciolini; Monica Macchioni; Cristiana Mangani; Paola Balducci; gli psicologi Stefano Callipo, Annamaria Casale, Maura Manca e Simona Abate (sorella di Vittoriana); Matteo Pandini; Luca Sbardella; Cristiana Luciani; Domenico Forgiuele; Vira Carbone; Renzo Lusetti, Hella Carbone; Albino Maiore; Sciantal Sciuto; Leda Galiuto; Roberta Belchi con l’editore Piero Graus; Paola Picilli; Luca D’alessandro; il chirurgo dei vip Paolo Mezzana; gli autori di “Porta a porta” Antonella Martinelli e Maurizio Ricci con la redazione del programma al gran completo; il professor Vincenzo Mastronardi; Marco Ferraglioni; Micaela Ottomano; la cantautrice Sara Galimberti; i giornalisti Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici, Paola Trotta e Thomas Cardinali. Un ballo con Bruno Vespa ha suggellato la splendida serata ,di una giornalista, Vittoriana Abate,che è un punto di riferimento per la grinta,la caparbietà,la capacità ma soprattutto per i modi ,mai sopra le righe ,con cui ella conduce le sue inchieste.

Antonio Di Giovanni