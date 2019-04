Visita al Quirinale con l\'Ass. di Sorrento Massimo Coppola

A seguito del corso di Cittadinanza Attiva svoltosi nel mese di marzo presso il Teatro Tasso in Piazza Sant’Antonino a Sorrento, ieri venerdì 26 aprile, è stata organizzata una visita guidata al Palazzo del Quirinale a Roma, permettendo così ad un gruppo di ragazzi che ha frequentato il corso, di percorrere gli interni della residenza del Presidente della Repubblica. Stanze immense, decorate nei minimi particolari, lampadari di Murano, dipinti e mosaici da lasciare senza fiato. Un’esperienza istituzionale alquanto interessante, voluta fortemente dall’Assessore Avv. Massimo COPPOLA, ancora una volta in prima linea per contribuire alla formazione dei giovani. “Studiare le Istituzioni, poterle guardare da vicino, ci rende cittadini migliori perché più consapevoli”, questo il post pubblicato dall’Ass. Coppola sul suo profilo Facebook.

Per concludere, una foto di gruppo dinanzi all’Altare della Patria, dove in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, il Presidente Mattarella ha deposto la simbolica corona di alloro.