VINITALY: I VINI DELLA COSTIERA AMALFINATA ALLA KERMESSE INTERNAZIONALE

Si è tenuta oggi la giornata inaugurale di Vinitaly, 201 aziende vitivinicole prenderanno parte alle 53esima edizione del salone internazionale del vino che si svolge ogni anno nei padiglioni della fiera di Verona. L’inaugurazione è avvenuta nella Sala “Terramia” del Padiglione Campania, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, insieme al Presidente di Unioncamere Campania Andrea Prete, che ha illustrato gli eventi legati al vino e del turismo enogastronomico che avranno luogo Campania nel corso dell’anno. Tra questi il “Sannio Falanghina” e l’Universiade di Napoli 2019, manifestazioni durante le quali si promuoveranno le produzioni vitivinicole e la cultura enogastronomica in Italia e all’estero.

Ma la buona notizia è che ancora una volta sarà la Costiera Amalfitana la protagonista dell’edizione 2019 della kermesse. Tanto è vero che saranno presenti a Vinitaly la Casa Vinicola Ettore Sammarco; le Cantine Marisa Cuomo di Furore; l’Azienda Agricola Reale Andrea, le Cantine Apicella, Tenuta San Francesco, l’Azienda Agricola Raffaele Palma di Maiori e le Langhe della Costiera Amalfitana.

L’evento si svolgerà dal 7 al 10 aprile in uno spazio espositivo di 4.800 metri dove saranno allestiti gli stand di quattromila aziende vitivinicole (15.135 sono invece le etichette in degustazione) provenienti dalle regioni italiane.

L’internazionalizzazione sarà il tema del prestigioso del salone, cui saranno dedicate 4 master class guidate da masterwine di fama internazionale, saranno tenute in lingua inglese per la stampa internazionale, con traduzione simultanea in italiano.

Anche quest’anno, all’Enoteca regionale gli interessati potranno dedicarsi alla degustazione dei vini che giovano delle etichette campane. I vini sono accuratamente scelti da AIS Campania. In particolare sarà possibile degustare i 28 tra vini e spumanti scelti da AIS Campania come i migliori presentati nella guida catalogo 2019-2020 delle aziende vitivinicole della regione.

Insomma, che dire? Una iniziativa che ancora una volta dimostra che la Costa d’Amalfi è piena di eccellenze, e dimostra di meritare le attenzioni del turismo internazionale.