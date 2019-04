A Vietri sul Mare una sede distaccata del “Marini-Gioia”

L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Marini-Gioia” ha invitato il Comune di Vietri sul Mare ad esprimere una manifestazione d’interesse a dichiarare la disponibilità di un immobile, che dovrà ospitare la sede distaccata dell’istituto di Amalfi. L’istanza presentata lo scorso 21 marzo è stata discussa in giunta comunale il 26 marzo: l’organo collegiale esecutivo si è espresso unanimemente favorevole nell’individuare una struttura da concedere in comodato d’uso gratuito alla Provincia di Salerno, da destinare a sede distaccata per l’indirizzo “Tecnico Economico Turismo”. Gli uffici tecnico e del patrimonio dovranno quindi ricercare un immobile idoneo, da utilizzare come edificio scolastico, che andrà aggiungersi alle attuali sedi distaccate di Atrani e Minori.