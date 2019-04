Il paese che ama, i posti della sua infanzia, i ricordi di una gioventu’ passata su quel muretto, le speranze tante e le delusioni ,anche ,tutto questo ,in un pannello , Vietri sul mare secondo Francesco Raimondi ,pittore ed artista vietrese di fama mondiale .

Oggi la “vita” di un paese ,con i suoi pescatori ,il suo mare, le sue reti ed anche i suoi personaggi , sono visibili in un meraviglioso pannello che, Francesco Raimondi, ha apposto in uno dei luoghi più caratteristici di Vietri sul mare. ,la curva di “Ciccone” ,in via Costabile di Marina di Vietri. Un luogo che molti rappresenta “il “ posto, il luogo ,da cui si scruta l’orizzonte lontano, da cui si lancia uno sguardo verso l’infinito ed in cui molti amori sono nati e qualche vita è terminata. La curva di “Ciccone” deve il suo nome ,secondo i vecchi vietresi,che hanno tramandato la storia , ad un uomo, il quale agli inizi del ‘900 forse innamorato ,ma non corrisposto, per tanti anni, soleva fermarsi su quel muretto ,con accanto la sua bottiglia di vino e per ore fissava il mare, il suo orizzonte ,il suo infinito. E’ stato per anni, secondo molti, una figura silenziosa e discreta, parlava da solo con il suo mare,forse pensava a quello che sarebbe potuto essere ed invece non era stato, al suo amore,alla sua vita. Poi un giorno , gli abitanti del posto non lo videro più ,ed allertati i carabinieri,iniziarono le ricerche .Il suo corpo fu trovato in fondo alla profonda insenatura che fa da terrazza naturale a quel muretto e si racconta che sul volto era rimasto un sorriso .Quella curva per anni è stata meta di innamorati, che pur non conoscendo la storia di “Ciccone”, hanno fatto di quella curva il loro luogo di amore, quello vero, fatti di baci, di sguardi e di carezze, quello che forse era mancato a “Ciccone” .Oggi uno dei più importanti artisti vietresi ,Francesco Raimondi, ha voluto rendere omaggio a quella storia, ma anche alla storia tutta di Vietri sul mare, realizzando un gigantesco pannello ,che è stato apposto in quella curva,sul quel muretto.Un pannello che ,è staro voluto da tante persone di Vietri sul mare, e soprattutto dall’ex sindaco di Vietri sul mare, Francesco Benincasa, il quale legato da profonda amicizia al Maestro Raimondi, gli chiese di rendere quel posto un luogo …d’Amore. Tre anni fa nacque l’idea, e oggi è stata realizzata e realizzata ,con l’aiuto di cittadini ed operai della “Vietri Sviluppo”,i quali hanno “prestato” il loro tempo per l’apposizione del gigantesco pannello . Un’opera che Francesco Raimondi ha voluto regalare al proprio paese, memore dei tanti momenti , personali e professionali in cui Vietri sul mare gli è sempre stato vicino.”Un’opera che vuole ricordare e celebrare l’Amore, quello vero ,puro, genuino e disinteressato che tanti di noi hanno per questo paese,-ha ricordato Francesco Raimondi.-per quello che era e per quello che è stato .Ho voluto chiamare questa opera “ Amore di Paese” perché in questo pannello vi sono rappresentati tutti gli amori,dal mare, al sole, alle donne, all’infinito. Questa opera è il mio regalo al mio paese, un paese che mi ha dato tanto,e a cui forse non darò tutto, che merita di ricevere . Ma è anche un ricordo ad una persona che mi ha reso artista ,quel Giovannino Carrano ,di cui conservo un ricordo artistico indelebile,poiché è stato il mio Maestro e la mia ispirazione, e se oggi sono quello che sono lo devo a lui ed alla sua capacità di vedere in me quello che io stesso non riuscivo a vedere .”