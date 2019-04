Vietri sul Mare, l’immondizia arriva anche nei pressi del cimitero

Continua l’emergenza rifiuti a Vietri sul Mare. Come testimoniano alcune immagini postate sui social da abitanti del posto, i rifiuti sarebbero arrivati persino nei pressi del Cimitero. La situazione è tragica ormai da quasi due settimane (anche se alcuni parlano di una situazione del genere nella zona in questione da diversi anni): uno spettacolo davvero poco piacevole, in un luogo che dovrebbe essere quasi sacro. Molti cittadini invocano le telecamere affinché i colpevoli possano essere riconosciuti e puniti. Si tratta prevalentemente di rifiuti ingombranti.

Intanto, continua l’emergenza causata dallo Stir di Battipaglia, continuamente guasto. Il liquidatore di EcoAmbiente Salerno, Vincenzo Petrosino, si era così espresso in merito: “Stiamo lavorando per rimettere in funzione non una, ma entrambe le presse». All’impianto di via Bosco II, infatti, sono presenti ben due presse. Una, a quanto risulta, sarebbe ferma da diverso tempo. Un’altra, invece, è stata recentemente soggetta a una manutenzione ordinata dal nuovo responsabile della manutenzione, Francesco Garofalo. A seguito di questa, però, sarebbe avvenuto un guasto definitivo, che sta costringendo gli operatori dell’impianto a spedire i rifiuti verso il termovalorizzatore di Acerra, già ridotti dalla manutenzione, in misura ancora minore. «Abbiamo già fatto le determine per l’acquisto dei pezzi dopo un mese di relativa calma, purtroppo, siamo nuovamente costretti in questa situazione”.