Vietri sul Mare. Per le comunali 2019 la sfida è tra Antonella Scannapieco e Giovanni De Simone. Ecco i nomi di tutti i candidati

Vietri sul Mare. Per le elezioni comunali 2019 non si ricandida il sindaco uscente Francesco Benincasa e la sfida per la carica di primo cittadino sarà tra Antonella Scannapieco e Giovanni De Simone. Ecco tutti i nomi dei candidati delle due liste.

LISTA “L’alternativa un comune per tutti” – Candidato sindaco: Scannapieco Antonella. Candidati consiglieri: Bilotti Giovanni, Celentano Maurizio, Filosa Giovanni, Frusciante Ersilia, Masullo Giuseppe, Pecoraro Roberta, Raimondi Antonietta, Santoriello Claudio, Santoriello Serena, Senatore Emilia, Serretiello Alessio, Tortora Filippo (detto Pippo)

LISTA “Uniti per Vietri” – Candidato sindaco: De Simone Giovanni. Candidati consiglieri: Alfano Vincenzo, D’Amore Domenico, Benincasa Daniele, Borriello Elvira, Infante Angela, Pellegrino Salvatore, Scerminio Davide, Raimondi Annalaura, Civale Marcello, Capozzolo Antonello, Buono Luigi, Fiorillo Stefania