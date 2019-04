Vietri sul mare caos traffico a Pontecagnano auto in fiamme

Una mattinata da dimenticare per il traffico in provincia di Salerno a Vietri sul mare imbocco per la costa d’Amalfi per lavori si è bloccato sia il traffico per la SS 163 per la Costiera amalfitana che per Cava de Tirreni.

Attimi di panico in mattinata sulla Corsia Nord dell’Autostrada A2 del Mediterraneo dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento ha preso fuoco venendo in poco tempo completamente avvolta dalle fiamme.

Tempestivamente il conducente che stava viaggiando in direzione Battipaglia, all’altezza del Centro Commerciale Maximall ha notato del fumo ed ha avuto la prontezza di fermare il veicolo sulla corsia di emergenza per allontanarsi e mettersi in sicurezza. In poco tempo sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio e la Polstrada per gestire il traffico veicolare. Presenti anche i volontari di soccorso del VoPi.