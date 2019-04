Vietri sul Mare. Assunzione a tempo determinato part-time di 12 agenti di Polizia Municipale

Vietri sul Mare. Assunti a tempo determinato part-time 12 agenti di Polizia Municipale. Vietri è notoriamente un Comune ad elevata vocazione turistica, nazionale ed internazionale e, specie nel presente momento di alta stagione, l’assunzione di istruttori di vigilanza Cat. C1 a tempo determinato e part-time appare indispensabile ed urgente per fronteggiare in maniera adeguata le problematiche connesse al rilevante flusso di presenze. Ad aggravare particolarmente l’attuale situazione è l’insufficienza di risorse umane in quanto il Comando di Polizia Locale è sottorganico, basti pensare che ad oggi l’organico è di sette unità, tale da destare una concreta preoccupazione per la tenuta dello stato di sicurezza delle persone e per garantire la vigilanza del territorio nonché l’efficacia e l’efficienza dei servizi connessi alla viabilità. A questo si aggiunge che nei fine settimana (sabato-domenica) intensi flussi veicolari determinano situazioni di intasamento e criticità, con frequente paralisi del traffico e condizioni non adeguate per consentire anche a mezzi di soccorso di intervenire. Insomma, una situazione drammatica. A preoccupare non è solo la problematica legata alla viabilità ma anche quella del controllo delle presenze massicce di giovani che durante la stagione estiva, soprattutto durante le ore della tarda sera e della notte, determina un rischio concreto di esporre il territorio ad attrarre spacciatori di sostanze stupefacenti con gli inevitabili effetti devastanti che determinano pericoli per la pubblica e privata sicurezza. A tutto questo va aggiunto anche il rischio che, per la presenza di molteplici attività sia all’interno degli stabilimenti balneari che all’esterno, possano verificarsi casi di ubriachezza molesta ed attività di parcheggiatori abusivi. E’ per tutti questi motivi che si è deciso di ampliare l’organico della Polizia Locale. I 12 nuovi Agenti di Polizia Locale, assunti a far data dal prossimo 6 aprile, sono: Tortorella Chiara, Rossi Diego, Caputo Maria, Corazza Federica, Bari Francesco, Pisacane Francesco, Somma Andrea, Vitale Anna, Vitolo Giuseppe, Fasano Carmine, Palazzo Annapia, Avallone Gerardo Junior.