Vico Equense, statale “Sorrentina”: continua il problema dei pedoni al ponte di Seiano

Un problema che è sorto diverso tempo fa e che ancora oggi non trova soluzione. Stiamo parlando del passaggio di pedoni nella zona del ponte di Seiano, a Vico Equense. Proprio sulla statale 145 Sorrentina, percorrendo la strada da Vico Equense Verso Seiano e viceversa, all’altezza del ponte si trova un marciapiede che dovrebbe essere utilizzato dai pedoni per attraversare a piedi la statale. Dovrebbe, perché in realtà il marciapiede in questione non è mai stato finito e quindi i pedoni, per poter arrivare da Seiano a Vico e viceversa, devono attraversare difatti la statale, dove le automobili solitamente non vanno a velocità moderata: non una volta abbiamo dovuto parlare e raccontarvi di incidenti accaduti per questa situazione che non è più sostenibile. Moltissime sono le segnalazioni che ci sono arrivate nel tempo, in queste settimane si sono moltiplicate: la foto (di Antonio Ferraro), testimonia le condizioni in cui ancora versa quello che dovrebbe essere il marciapiede da utilizzare. I lavori sono cominciati circa due anni fa e mai si sono conclusi. Le persone, quindi, rischiano difatti la vita sia propria che degli automobilisti che comunque devono far fronte a degli intralci nella circolazione. Pericoli su pericoli, insomma. Ah, in tutto questo, ovviamente è ben affisso il cartello di divieto di transito ai pedoni. Speriamo che la situazione possa essere risolta una volta per tutte.