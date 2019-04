Vico Equense stasera Pizza a Vico dagli stands ai parcheggi tutte le info sotto questo articolo . Consigliamo la Circumvesuviana per evitare il traffico da Sorrento . Chi raggiungerà il centro di Vico Equense da domenica 7 a martedì 9 aprile sarà accolto da 26 pizzerie locali pronte a sfornare le loro specialità ogni sera dalle 19 alle 23.30. L’evento nascerà in piazza Giancarlo Siani, poi si dipanerà attraverso Corso Filangieri, Largo dei Tigli, via Roma e Corso Umberto I. “Sono orgoglioso di questa manifestazione – ha detto il sindaco Andrea Buonocore in occasione della presentazione dell’evento a Castello Giusso – perché la pizza rappresenta il simbolo del nostro territorio in giro per il mondo. Un evento di questo genere può permettere alla città ed ai pizzaioli di far ulteriormente brillare le nostre bellezze e la loro arte”. Inoltre, come nelle passate edizioni, Pizza a Vico sarà una preziosa occasione di crescita per molti giovani dell’istituto alberghiero di Vico Equense: “La partecipazione di tanti ragazzi – conclude il primo cittadino – contribuisce al loro percorso professionale ma anche a farli sentire indissolubilmente legati a Vico ed alla pizza”. Gli utili della manifestazione saranno devoluti per scopi benefici e per lo sviluppo di servizi turistici e promozione territoriale.

PIZZERIE Queste le pizzerie che hanno aderito alla quarta edizione della kermesse: Al Buco, Al Solito Posto, Cerasè, il Covo del Buongustaio, Cuore di Pizza, da Cardone, da Franco, da Gighetto, da Giovanni, Frate Cosimo, il Casale del Golfo, il Cavallino (Gluten free), la Piazzetta, l’Angolo, l’Isola, Ma che bontà, Momenti di Gusto, Mordi e Fuggi, Oasi Saltimbocca, Pizza a Metro, Pizza Taxi, Saporì, Terra Mia, Tigabelas, Titos e Torre Ferano.

TICKET Coloro che parteciperanno alla quarta edizione di Pizza a Vico godranno di un menù ricco ed intrigante: acquistando un biglietto al costo di dieci euro si avrà infatti diritto a tre tranci di Margherita, due tranci di pizza speciale (ciascun pizzaiolo ne ha creata una per l’evento), una bottiglia d’acqua piccola ed una bibita a scelta tra birra e coca cola.

Pizza a Vico sarà anche l’occasione per valorizzare le altre eccellenze gastronomiche del territorio: nei tre giorni dell’evento, infatti, per le strade di Vico sarà possibile ammirare la lavorazione dei latticini da parte dei maestri casari finendo quindi con l’assaggiare il celebre Provolone del Monaco, il Fiordilatte, la mozzarella e la ricotta dei caseifici locali. Inoltre, ci sarà una esposizione – con annessa vendita – di prodotti agroalimentari a chilometro zero e di coltivazione biologica. Non mancheranno anche quest’anno momenti d’intrattenimento musicale e animazione ed inoltre alcuni portoni del centro storico ospiteranno le opere di numerosi artisti vicani. “Gusto e arte – spiega l’assessore al turismo di Vico Equense, Lucia Vanacore – si fonderanno in una manifestazione, che anno dopo anno, cresce sempre di più, confermando l’attenzione che l’Amministrazione dedica all’enogastronomia e alle tradizioni culinarie quali volano della ricettività turistica”.

Durante la manifestazione è prevista infatti l’apertura dei principali luoghi culturali e attrattori turistici cittadini quali il MAAAM (Museo Asturi), l’Antiquarium “Silio Italico”, la Mostra permanente del Cinema della Penisola Sorrentina, l’altare ligneo dell’Arciconfraternita, la Chiesa della Santissima Annunziata e la Chiesa di Punta Mare.

TROFEO Il primo primo premio Luigi Dell’Amura animerà la quarta edizione di Pizza a Vico. Così la Città di Vico Equense, in collaborazione con l’Associazione Pizzaiuoli Vicani e l’Associazione Pizzaioli Napoletani, ha deciso di omaggiare il creatore della pizza a metro, il pizzaiolo Luigi Dell’Amura, in occasione del 50esimo anniversario della storica pizzeria “Gigino Pizza a Metro, Università della pizza”. Il contest si svolgerà l’8 e 9 aprile 2019 dalle ore 10:00 alle ore 14:30 nel Piazzale Giancarlo Siani, con l’intento di riunire i maestri pizzaioli del territorio e non solo per promuovere una delle eccellenze gastronomiche di Vico Equense. Le categorie a cui potranno partecipare i pizzaioli sono due: il giorno 8 aprile 2019 Pizza a Metro Margherita “Premio Dell’Amura” ed il giorno 9 aprile 2019 Pizza a Metro creativa (con ingredienti a scelta). L’ operato dei pizzaioli verrà valutato da una giuria di esperti. I primi tre classificati di entrambe le gare saranno ospiti al Campionato Mondiale del Pizzaiuolo nella categoria Pizza in pala/metro che si svolgerà presso la Rotonda Diaz di Napoli. Per espressa volontà del Comune di Vico Equense le pizze oggetto del contest saranno poi offerte alle persone con disabilità delle strutture di Vico Equense e dell’intera Penisola Sorrentina.

PARCHEGGI L’Amministrazione comunale ha indicato come zone di parcheggio – da domenica a martedì – fino alle ore 24 di ciascuno dei tre giorni del’evento le seguenti aree: piazzale Vesuviana, nei pressi della stazione Circumvesuviana, il parcheggio sottostante Piazza Mercato e l’altro in via Luigi De Feo, i parcheggi in via Santa Sofia, circa 50 metri dopo l’Ospedale, in via Cavottole, in via San Ciro, in prossimità dell’ufficio postale, in via Nicotera, nella zona sottostante il ristorante Pizza a Metro, in via Raffaele Bosco – San Vito, incrocio via Fontanelle (questo con navetta gratuita)

