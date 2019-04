Vico Equense, spunta il volantino di “Cambiare fa bene: “Dal 2019 costi spazzatura aumentati di 300 mila euro”

Un volantino sta girando per le strade di Vico Equense in questi giorni ed è targato “Cambiare fa bene”. In grande si legge: “Nel 2019 i costi della spazzatura sono aumentati di 300 mila euro. Ringraziamo l’amministrazione comunale”. Un messaggio chiaro alla manovra che ruota attorno alla vicenda Sarim-Terra delle Sirene. Ecco cosa recita il volantino:

“Dal 2019 il comune di Meta può ufficialmente conferire tutti i propri rifiuti differenziati nella nostra isola ecologica di Massaquano

Dal 2010 a Vico Equense utilizziamo Sarim (privato) avendo una partecipazione in “Terra delle Sirene“ (comunale) e paghiamo circa 15.000 € (annui), ad una persona, per liquidare quest’ultima…

Inoltre dobbiamo pagare circa 350.000 € per aver perso il contenzioso con la nostra partecipata (Terra delle Sirene)… Le nuove norme della legge 14/2016 ci impongono di formare con gli altri Comuni della penisola un SAD (sotto-ambito) per la gestione comune del servizio spazzatura, ed invece i nostri amministratori danno mandato al responsabile dell’ecologia di fare una GARA per affidare per 7 anni il servizio ad un PRIVATO…”.

Alcune settimane fa il Comune di Vico Equense si è detto pronto ad ufficializzare un piano di agevolazioni per quanto riguarda la tassa sui rifiuti per l’anno 2019. A trarre maggiore beneficio, in tal senso, dovrebbe essere i Bed&Breakfast, i lidi balneari, il Faito e le famiglie disagiate. Si è inoltre tenuto un incontro a Massa Lubrense per parlare della questione relativa alla gestione dei rifiuti in Penisola Sorrentina. Al summit erano presenti i comuni di Meta, Sorrento, Massa Lubrense, Sant’Agnello e Vico Equense, oltre che il consigliere dell’ATO 3 Sonia Bernardo, mentre era assente quello di Piano di Sorrento.