Vico Equense. Si dimette l’assessore Lucia Vanacore, la giunta comunale priva della rappresentanza delle quote rosa

Vico Equense. La Giunta Comunale diventa completamente maschile perdendo l’ultima componente femminile. Questa mattina, infatti, ha presentato le sue dimissioni l’assessore Lucia Vanacore, con delega al turismo ed attività produttive. Per il momento non si conoscono le motivazioni alla base della scelta della Vanacore ma sembra che già pochi giorni fa, durante la manifestazione dedicata alla Pizza, l’assessore non si sia fatta vedere e non abbia nemmeno preso parte agli appuntamenti che hanno caratterizzato e preceduto l’evento, cosa che avrebbe dovuto fare visto il suo ruolo di assessore. Sono tre anni che l’attuale Amministrazione governa la città di Vico ed in questo arco di tempo già tre assessori donna hanno presentato le dimissioni; la prima è stata Laura Del Pezzo, poi è stata la volta di Daniela Gianna ed ora di Lucia Vanacore. Un bel problema per il primo cittadino Andrea Buonocore che ora deve cercare una sostituta in modo da colmare il vuoto e garantire la rappresenta della quota rosa.