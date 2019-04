Vico Equense, salta approvazione di bilancio. PD al vetriolo: “Amministrazione irresponsabile”

Ancora fibrillazione a Vico Equense. Dopo le dimissioni dell’assessore Lucia Vanacore, con delega al turismo ed attività produttive, si è scatenato un putiferio. Il Partito Democratico non le ha mandate a dire.

Ecco il Comunicato apparso sui social:

“Non si tenuto il Consiglio Comunale che doveva approvare il #bilancio previsionale per il 2019. La maggioranza ha infatti fatto mancare i numeri per il raggiungimento del numero legale e non è rimasto altro da fare che rinviare la seduta.

Denunciamo l’atteggiamento gravemente #irresponsabile di chi antepone agli interessi della città, quello di approvare il bilancio, uno degli strumenti basilari per la vita amministrativa di un comune, a quelli di giochi politici meschini e mediocri rispondenti ad interessi personali e a logiche di spartizione. C’è chiaramente malessere nei banchi della maggioranza e c’è una evidente aria da imboscata.

Sicuramente vanno lette in questa prospettiva anche le #dimissioni improvvise dell’Assessore #LuciaVanacore, l’ennesimo pezzo saltato di questa Giunta rimasta senza donne, in violazione a quanto previsto da legge sul rispetto delle quote rosa. Questa esperienza amministrativa sta scivolando mestamente in uno stato confusionale e di impotenza e il #prezzo che rischia di pagare la città è altissimo”.