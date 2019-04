Vico Equense, pizza speciale per ragazzi speciali

Una pizza per un sorriso, giornata speciale per ragazzi disabili e non, in bella e allegra compagnia alla presenza dell’associazione pizzaioli napoletani.

Anche oggi una giornata meravigliosa per i ragazzi del centro diurno Madonelle “il cielo in una stanza” allietata da un sole primaverile ma soprattutto dalle portate delle diverse pizze offerte da Michele Cuomo presidente dell’associazione Pizza a Vico.

Non poteva mancare la pizza con la cioccolata; serviti dall’assessore politiche sociali Franco Lombardi con l’allegra compagnia dei ragazzi dell’alberghiero, prima di andare abbiamo fatto la bellissima foto ricordo qui a seguito…