Vico Equense: Oggi previsto da mezzogiorno stop dell’erogazione idrica in alcune zone

La Gori comunica che è prevista una sospensione dell’erogazione di acqua potabile in una parte del territorio comunale per consentire l’esecuzione di una serie di interventi già programmati alla rete idrica cittadina. I rubinetti resteranno a secco in alcune zone di Vico Equense per 9 ore, da mezzogiorno e fino alla serata di oggi, mercoledì 17 aprile. In particolare è previsto che il blackout si protrarrà dalle ore 12 e fino alle ore 21.

Le utenze interessate dal disservizio sono quelle che sorgono lungo le seguenti strade del territorio comunale di Vico Equense: Via Costoia, via Calvania, via Giovanni Battista della Porta, via Cappella del Monte, via Fuori del Monte, via Abbazia, via Punta La Guardia, corso Caulino (zona Montechiaro) e tutte le traverse della zona.