Vico Equense: L’ IC “Costiero” in visita al salone del libro e dell’editoria “Napoli città Libro”

Ieri 5 Aprile le classi dell’Istituto Comprensivo “Costiero” che hanno vinto la seconda edizione delle gare di lettura “Per un pugno di libri”, organizzate in collaborazione con la Libreria Ubik,hanno ricevuto l’atteso premio, ossia la visita al salone del libro e dell’editoria “Napoli città libro”.Si tratta di un evento organizzato a Napoli dal 4 al 7 aprile, nella splendida sede Medievale di Castel Sant’Elmo. L’intento è stato quello di far incontrare agli studenti piccoli e grandi protagonisti del mondo dell’editoria e della lettura. Infatti, gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con tanti libri, potendo sostare ad ogni stand in grado di accendere la loro curiosità. Tante le domande che essi hanno rivolto agli editori o autori incontrati di volta in volta, tante le dediche e gli autografi ricevuti. Insomma, una mattinata trascorsa fuori dai banchi di scuola all’insegna della lettura, del contatto con i libri e con il profumo della carta, un importante momento di condivisione e riflessione. Tanti e diversi i titoli ed i generi letterari ad attrarre la curiosità dei giovani lettori, tante le trame lette, fino a creare una full immersion in altri innumerevoli mondi.

Il Dirigente Scolastico dott. ssa Debora Adrianopoli,insieme a tutti gli studenti e docenti delle classi vincitrici delle gare di lettura (V D Primaria, 1 A, 2 A e 3 C Secondaria) ed alla referente del Progetto lettura prof.ssa Manuela Cilento, ringrazia vivamente il Sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, l’Assessore alla cultura Lucia Vanacoree tutta l’Amministrazione Comunale per il premio offerto, che ha permesso il contatto diretto con un evento concepito come un importante momento per il mondo dell’editoria, ma anche per il valore del libro come bene prezioso, che crea cultura e consenteall’individuo di formare una coscienza critica, indispensabile per creare un mondo migliore. Un ringraziamento speciale anche a Giovanna Starace, direttrice della Libreria Ubik, che, con grinta e passione, collabora attivamente con l’Istituto.