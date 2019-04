Vico Equense. Grande successo per il concorso fotografico RIScattiamo VICO: c’è ancora tempo fino al 19 aprile per partecipare!

Grande successo per il concorso fotografico RIScattiamo VICO organizzato dall’associazione “V.I.C.O.”. Il concorso fotografico mira alla scoperta di tutte le bellezze del territorio anche se, lo scopo principale, è sempre quello che ha caratterizzato la maggior parte degli eventi organizzati dai ragazzi dell’associazione e cioè quello della beneficenza.

Verrà infatti realizzato nei prossimi mesi un calendario con le migliori fotografie inviate da tutti i partecipanti il cui ricavato andrà devoluto appunto in beneficenza. Oltre 50 partecipanti, per il momento, hanno già inviato la loro foto!

C’è ancora tempo fino al 19 aprile per l’invio delle fotografie. Una volta scaduto il termine, per ancora due settimane, sarà possibile votare le fotografie per decretare le 15 fotografie, 5 per ognuna delle 3 categorie, che andranno in finale. Per votare le fotografie basta andare sulle pagine social dell’associazione: su facebook sono presenti 3 album, uno per ogni categoria (Paesaggi, Arte e Cultura, Eccellenze Vicane) mentre su instagram sono state caricate tutte le fotografie che sono visibili anche inserendo l’hashtag #RiscattiamoVICO.

Alla finale sarà presente una giuria composta da 2 esperti di fotografia ed un membro dell’associazione che decreteranno il vincitore finale.

Il presidente dell’associazione, Marco Vitale, si esprime così: “Siamo tutti molto soddisfatti dell’andamento del concorso fotografico. Già abbiamo superato i partecipanti del concorso di due anni fa e speriamo che ancora tante persone possano inviare la propria foto alla mail dell’associazione vicoassociazione@gmail.com. Il nostro obiettivo è sempre quello di ideare nuovi progetti per rivalorizzare il nostro territorio e il concorso è uno dei modi per riscoprire parti del nostro vasto territorio ai più sconosciuti”.

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed il vincitore riceverà come premio una POLAROID.