Oggi vogliamo parlarvi de Il Covo del Buongustaio. Un ristorante di Vico Equense che è situato proprio ai piedi del Monte Faito, e che fa della sua posizione un punto di forza: proprio perché per raggiungerlo bisogna attraversare percorsi naturali spettacolari, il Covo del Buongustaio è diventato meta preferita di tantissimi turisti che ogni anno si presentano sul territorio.

Il covo offre ai palati fini la possibilità di gustare i piatti più tipici e genuini appartenenti alla tradizione della penisola sorrentina in un’atmosfera squisitamente familiare. Il tutto non è solo un’opportunità di gustare le prelibatezze dello chef Apuzzo ma anche associare a tutto questo il piacere di vistare i posti più belli della penisola sorrentina. Il Faito con i suoi percorsi naturalistici è a soli 10 minuti dal ristorante, così come le colline di Santa Maria del castello da cui partono gli antichi sentieri che conducono a Positano. Inoltre anche le mete più conosciute, come Vico Equense, Sorrento e Positano, sono facilmente raggiungibili.

Qui la cucina di mare si sposa con quella di terra: fantastico il polpo all’insalata con le cipolle bionde soffritte e anche i gamberetti scottati, freschissimi, con alghe e mandorle tostate. Consigliata anche la mozzarella fresca e gli scialatielli fatti in casa. C’è anche la possibilità di pizze cotte a legna e fritture come crocché e arancini. Vastissima la scelta di pesce fresco.