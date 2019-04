Vico Equense. E’ corsa contro il tempo per la nomina di due assessori, si fa strada l’ipotesi di tecnici esterni

Vico Equense. Ancora fumata nera per la giunta comunale presieduta dal primo cittadino Andrea Buonocore. Dopo le dimissioni presentate lo scorso mese di agosto dall’assessore Daniela Gianna e quelle più recenti (poco prima di Pasqua) dell’assessore Lucia Vanacore, le due poltrone “rosa” sono ancora vacanti. A mantenere in piedi la squadra di Buonocore restano al momento il vicesindaco Francesco Lombardi, l’assessore all’urbanistica Angelo Castellano e l’assessore ai lavori pubblici (nonché ex sindaco) Gennaro Cinque. Ultimamente erano diventate insistenti le voci di un ingresso del consigliere comunale di maggioranza Marilisa Di Guida, ma alla fine nulla di fatto. Ci sarebbe un tentativo di trattativa con un altro consigliere della maggioranza, l’architetto Raffaella Arpino, ma anche in questo caso sembra che l’esito non sarà positivo. Se così fosse si fa strada l’ipotesi di un ingresso in consiglio comunale di due tecnici esterni, anche se nessuna indiscrezione trapela sui possibili nomi. Probabilmente, però, non si dovrà attendere molto perché l’amministrazione vicana rischia una diffida non rispettando i parametri previsti dalla normativa sulle quote rosa. E, secondo voci sempre più insistenti, entro la prossima settimana si dovrebbero conoscere i nomi dei due nuovi assessori.