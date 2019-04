Vico Equense/Castellammare di Stabia: Nel weekend riparte funivia del Faito

Ricominceranno le corse della funivia del Faito dal prossimo fine settimana per collegare Castellammare di Stabia alla cima della montagna che sovrasta la penisola sorrentina. È quanto si legge nell’annuncio apparso sul sito dell’Eav. Nel frattempo, in questi giorni, in attesa che la panarella torni in esercizio, è in corso il restyling del look delle cabine, che recheranno un nuovo logo e una tonalità cromatica differente rispetto al passato.

Il simbolo della Funivia consiste in un triangolo, alla cui base c’è il mare, mentre gli altri due lati rappresentano il pendio della montagna e la fune che collega monte e valle, consentendo ai viaggiatori di passare dal livello del mare fino a quota mille e 100 metri in soli 7 minuti. Al posto del canonico colore rosso, inoltre, la cabina si tinge di bianco, agevolando un effetto ottico molto più suggestivo nelle giornate di sole intenso.

“Si lavora per la riapertura con un nuovo volto” dice Umberto De Gregorio, presidente Eav, attraverso il suo profilo social. E a seguito degli ultimi interventi di riqualificazione delle stazioni e dell’impianto, l’impianto si accinge a ripartire in vista delle festività pasquali, riprendendo la sua attività dopo un 2018 da record.