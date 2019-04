Vico Equense: BLUE KAYAK DAY Giovedi 25 aprile 2019

LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI VICO EQUENSE (NA)

e l’associazione MAREVIVO Onlus

promuovono il BLUE KAYAK DAY

Giovedi 25 aprile 2019

Passeggiata ecologica in canoa/kayak lungo le coste di Vico Equense

Appuntamento alle 9:30 presso la base nautica della LNI di Vico Equense a Marina d’Aequa in Via Arcoleo, per una lezione teorica di canoa prima dell’imbarcarco alle ore 10:00.

Il tragitto, che ad andatura turistica ci impegnerà per circa un paio di ore, si svolgerà lungo il perimetro costiero di Vico Equense toccando Marina d’Aequa, Punta Scutolo, Punta Gradelle, Marina di Vico, Bikini e ritorno per un totale di 9 Km / 4,5 miglia nautiche circa.

Al rientro a tutti i partecipanti sarà offerto un piccolo rinfresco presso la nuova base nautica della LNI.

La manifestazione è gratuita ed aperta a tutti gli iscritti muniti di canoe o kayak da mare.

Le iscrizioni si accettano esclusivamente via e-mail o per telefono.

In caso di avverse condizioni meteo-marine la manifestazione sarà rimandata a domenica 28 aprile 2019.

Per informazioni ed iscrizioni:

Cell. 339 134 03 68 (Mariella)

e-mail laboratoriosportivo@gmail.com