Il Vico Equense blinda il secondo posto: battuta la Torrese. Ora si attende la vincente dei playoff

Il Vico Equense blinda il secondo posto con la vittoria casalinga contro la Torrese. La squadra allenata da Spano è qualificata direttamente al secondo turno dei playoff, attendendo la vincente della sfida tra Sant’Antonio Abate e Procida. I padroni di casa si presentano con il solito assetto tattico, cambiano invece gli interpreti, date le assenze di Varriale e D’Urso, con Caiazza in panchina a fianco della squadra: Porzio è confermato al fianco di Borrelli, con Arenella alle spalle sulla trequarti.

La punta vicana ha di testa la prima occasione per aprire la partita, ma la palla è spedita a lato, poi è il turno del fantasista a provarci, ma la conclusione di destro è sporca. Sorriso al 27′ compie un miracolo su Arenella, dopo una bella azione del Vico Equense, con un assist al bacio di Borrelli per il trequartista. Tammaro si rende pericoloso per gli ospiti, ma Di Leva abbassa la saracinesca. Porzio al minuto 32 su lancio di Borrelli tenta il colpo di pallonetto, ma l’occasione è sciupata: a conclusione della prima frazione la punta è sfortunata, infatti colpisce la traversa su una palla servita da Inserra.

I padroni di casa nel secondo tempo sono più cattivi e si avvicinano al gol con Borrelli: è bravo Sorriso a respingerla al 5′. Due minuti più tardi i vicani si portano in vantaggio, grazie Borrelli che riesce a tradurre in rete una sponda di Arenella su lancio di Staiano. Sono venti centri in campionato per gli azzurro-oro. Porzio poco dopo con egoismo non riesce a chiudere la gara, trovando l’opposizione di Sorriso, che sale in cattedra anche sull’altro attaccante al mezz’ora. Unico squillo della Torrese è con Fontana, che non preoccupa l’estremo difensore di casa. Il Vico Equense chiude i conti al 38′ con una magistrale azione di Borrelli, che si porta a spasso la difesa ospite e serve Porzio per il tap-in vincente. Il Vico Equense chiude la regolar season alla grande, con otto vittorie con la rete inviolata.

TABELLINO

VICO EQUENSE-TORRESE 2-0

MARCATORI: Borrelli 7′ s.t., Porzio 38′ s.t.

VICO EQUENSE: Di Leva, Savarese F., Correale G. (dal 46′ s.t. Scala)., Coppola (dal 1′ s.t. D’Alessio), Raganati, Gargiulo, Arenella, Inserra (dal 43′ s.t. De Simone) Borrelli (dal 45′ s.t. Imperato S.), Porzio, Staiano (Navarra, Mozzillo, Imperato S., Correale F., De Simone, Bordagaray, Scala, Caiazza). All.: Spano

TORRESE: Sorriso, Sacco (dal 13′ s.t. Di Salvatore), Gaglione (dal 30′ s.t. Borriello F.) Pepe, Salvatore (dal 13′ s.t. Ferri), Bellofiore, Cardamobe (dal 20′ s.t. Fontana), Di Dato, Tammaro, Scala, Cardenio. (Bottino, Oliva, Borriello M., Barbera)

ARBITRO: Di Martino di Castellammare (Fusco-Arcella)

Spettatori: 250 circa. Espulso: Di Dato (T) per doppia ammonizione. Ammoniti: Scala, Sacco, Tammaro (T), Inserra, Borrelli, Gargiulo (V). Recuperi: 1′ p.t., 5′ s.t.