Vico Equense. Ballare? Fa bene al cuore!

BALLARE FA BENE AL CUORE, all’anima e all’autostima. Un laboratorio per sperimentare gli effetti benefici della danza sul corpo e sullo spirito, nonché il suo valore terapeutico. Il corpo è un importante veicolo di informazioni che non sempre abbiamo voglia di ascoltare. La danza consente alle emozioni di trovare un veicolo creativo per esprimersi. Lo spirito ne beneficia ed il corpo ne trae giovamento alleggerendosi, ritrovando forma dinamismo e femminilità.

Insieme con le dott.sse Margherita Di Maio e Valentina Valentini, psicologhe psicoterapeute e Shasa Nil maestra coreografa e oriental dancer sarà possibile fare un viaggio nelle emozioni dalla musica al corpo attraverso il ballo.

EVENTO GRATUITO

MA È NECESSARIO DARE ADESIONE

Patrocinato dal Comune di Vico Equense

27 aprile ore 10:00

Sala delle Colonne

Istituto S.S. Trinità e Paradiso