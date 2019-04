Viabilità in Costiera Amalfitana: il piano traffico del Consigliere Provinciale Dante Santoro

Un altro weekend prospetta due giorni di traffico sull’Amalfitana. Il bel tempo conduce migliaia di turisti nella Divina, con l’idea di godere di un po’ di relax, finendo invece imbottigliati tra auto e pullman senza godere della propria meta, lontano dal tam tam settimanale. Una situazione che va danneggiare soprattutto i cittadini della Costiera che questo territorio lo vivono.

Il Consigliere Provinciale Dante Santoro vuole comprendere tali condizioni riguardo la viabilità SS 163, e si è detto pronto a dar vita alla sua operazione “fiato sul collo” sulla situazione drammatica del traffico in Costiera Amalfitana, presentando il “Piano Costiera” rivolto ad Anas, Provincia e Regione: “Deve finire l’era delle chiacchiere, servono interventi concreti da parte delle istituzioni dormienti. Ho chiesto all’ Anas di ripristinare il divieto di transito degli autobus superiori agli 8 metri, inoltre stiamo suonando la sveglia al governatore della Regione ed al presidente della Provincia chiedendo di intensificare le corse via mare, urgono nuove corse pomeridiane e serali è inaccettabile che dalle 16 in poi non giri più un aliscafo a mare.”

I Consigliere Santoro ha detto che quest’oggi sarà impegnato in sopralluoghi nei luoghi del disagio, con l’intenzione cittadini, associazioni ed amministratori locali della Costiera. “Porteremo avanti questa battaglia per tutelare il diritto alla vivibilità violato per migliaia di cittadini e per preservare quest’ immenso patrimonio del nostro territorio.” – ha chiosato Santoro.