VIABILITÀ’: CANTIERI VOLANTI E SOSTA VIETATA NEL MIRINO DEL M5S.

In merito alla delicata questione viabilità in Costiera Amalfitana, è di nuovo intervenuto il Gruppo Consiliare del MoVimento 5 Stelle di Praiano che, con due diverse missive indirizzate al Prefetto ed ai Sindaci dei Comuni toccati dalla S. S. 163, è tornato ad evidenziare alcuni punti già trattati in passato.

In una prima nota inoltrata solo al Prefetto di Salerno, si fa riferimento ad una lettera già inviata lo scorso mese di Febbraio, con la quale si sollecitava la rimozione del blocco stradale sulla 163 al km 22,500 (nei pressi del gommista Arturo Moretti) dove, dai primi giorni del mese di Agosto 2018, sussiste un cantiere nei pressi del quale il transito è regolato con l’ausilio di due semafori mobili. A tale nota seguì la replica del Prefetto con la quale si informavano i consiglieri del M5S di Praiano che la Prefettura di Salerno aveva nuovamente impegnato il Comune di Conca dei Marini, ente territoriale competente, nella risoluzione della questione con il proprietario del costone, al fine di consentire il ripristino della regolare viabilità. Ebbene a due mesi da tale sollecito nulla ancora si è smosso. “Sono già in arrivo i primi bus turistici e già le code in attesa del verde stanno raggiungendo dimensioni considerevoli” si legge nella nota; “Naturalmente tali code non si dissolvono allo scattare del verde ma vanno a formare dei veri e propri tappi che perdurano almeno fino ad Amalfi“. La lettera conclude facendo riferimento anche al problema della sosta vietata sulla Statale: “Le lunghe code di macchine e bus, una volta giunti in prossimità dei punti dove sostano auto in divieto, generano ulteriore caos in una zona già profondamente colpita dalle problematiche relative al traffico“.

Al fenomeno della sosta abusiva sulla SS 163 Amalfitana il M5S di Praiano ha dedicato una nota a parte, inviata ancora una volta al Prefetto di Salerno ed a tutti i Sindaci il cui territorio è toccato dalla Statale: “Non ci è parso di notare informazioni o notizie relative al contrasto di una delle maggiori cause del caos generato dal traffico veicolare che è rappresentato dalla sosta in divieto che ricade nel territorio di tutti i Comuni della Costiera Amalfitana. Tale fenomeno inibisce qualsiasi tipo di azione si voglia intraprendere per tamponare i disagi di cui soffrono tutti quelli che percorrono la 163. Riteniamo pertanto doveroso dedicare a questa problematica la stessa importanza che viene riservata ai criteri geometrici della strada, relativamente a tutti i bus interessati, TPL autorizzato compreso.”La missiva del M5S Praiano si conclude con un invito alle istituzioni ad essere presenti ed a vigilare: “Auspichiamo che il Prefetto e i Sindaci adottino ogni tipo di iniziativa per contrastare questo fenomeno e che vengano attivate nell’azione di contrasto anche le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Provinciale ecc.)“