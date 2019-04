VIA CRUCIS VIVENTE IN COSTUME A COLLI DI FONTANELLE E CASARLANO

Due vie Crucis di due comunità diverse in Penisola Sorrentina, ai Colli di Fontanelle e Casarlano, suggestive ed emozionanti. La prima, alla luce del giorno, con tanti entusiastici ragazzi e gruppi famiglie, condotta da Don Tonino De Maio, parroco della Chiesa della Natività di Maria ai Colli. A Casarlano, in notturna, dal percorso impervio, per l’antica strada, con musica registrata e diffusa da un bel impianto mobile e il coro del miserere, condotta da Don Antonino Minieri. La suggestione della notte,le toccanti parole lette o dette, le luci particolari, l’impegno di tutti i figuranti hanno sicuramente lasciato traccia nell’animo dei tantissimi astanti.

Entrambe sono state seguite dagli inviati di Positanonews e documentate in video e foto