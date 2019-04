Via Crucis di Ravello. Gli organizzatori ringraziano “Il sogno di una Ravello diversa” . Con un manifesto gli organizzatori di “Ravello in scena” ringraziano chiunque abbia collaborato a questo meraviglioso evento patrocinato dal Comune di Ravello. Uno degli eventi più belli della Costiera amalfitana e della Campania, orgoglio per tutta la Costa d’ Amalfi

IL SOGNO DI UNA RAVELLO DIVERSA Domenica delle Palme 14 aprile, era notte fonda, i fari oramai spenti, gli effetti speciali ultimati, ma Piazza Duomo pullulava di una moltitudine mai vista di uomini, donne, giovani, adolescenti, finanche bambini impegnati nei lavori conclusivi della Via Crucis in costume. I volti segnati dalla fatica trasudavano soddisfazione e orgoglio. A margine, consentiteci una considerazione doverosa: Ravello si è confermata Paese dotato di enormi potenzialità, di indubbie risorse umane. Il merito, questa volta, va ascritto a un manipolo di volenterosi, sorretti da un entusiasmo che coinvolge e travolge.

“Uniti si può vincere ogni sfida, anche la più proibitiva e ambiziosa”: è questo il monito che abbiamo raccolto da una simile esperienza. Il sogno di una Ravello diversa, di una Ravello migliore è possibile, basta poco: basta fare appello a quel buonsenso che alberga in ciascuno di noi, e quel miraggio non svanisce con il clamore di un successo, ma può continuare a vivere nel tempo; se lo vogliamo. Noi ci crediamo.

Intanto, GRAZIE A TUTTI all’Amministrazione Comunale e a quanti hanno voluto vivere insieme a noi momenti di indescrivibile, indimenticabile emozione. E che la prossima Pasqua porti serenità e prosperità

L’ORGANIZZAZIONE Foto Gallucci

Noi di Positanonews abbiamo parlato di un cuore della Città che batte, quando lo fa all’unisono Ravello fa cose meravigliose.