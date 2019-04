VESUVIO: Giovani alla riscossa a favore dell’Ambiente

Ancora girano sui social le immagini di lunedì scorso scattate lungo la strada del Vesuvio, colma di rifiuti lasciati a seguito dei picnic di Pasquetta. Tanta è stata la rabbia e il dolore nel vedere la pineta ridotta in quelle condizioni, incuranti del danno che si provoca alla nostra natura.

A tal proposito, i Giovani Democratici di Ercolano hanno proposto l’iniziativa “Se li lasci non vale”: volontari che si sono attivati, impiegando la loro domenica mattina a ripulire le zone oltraggiate del Vesuvio.

Una mattinata per l’ambiente, in cui si è voluto valorizzare il prestigio del Parco Nazionale del Vesuvio, affinché idee e progetti simili possano essere ulteriormente promossi per continuare a tutelare l’integrità del territorio vesuviano e le peculiarità dell’area protetta. Occorrono gesti pratici e non solo post su face book, perché siamo tutti responsabili del corretto mantenimento delle nostre risorse naturali, abbiamo un dovere civico da concretizzare. Così facendo, uniti verso gli stessi obiettivi, si potrà finalmente combattere questa perenne inciviltà quotidiana, figlia dell’ignoranza e del puro menefreghismo.

Complimenti e Chapeau!