Veronica Maya si (ri) sposa a Piano di Sorrento, nel suo paese natale. E il borgo marinaro di Marina di Cassano è in festa, con luminarie, scene in costume, il tutto ripreso da Giuseppe Di Martino per Positanonews, il primo quotidiano online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, in anteprima. Mentre all’interno il rito verrà ripreso da televisioni nazionali e pubblicato fra due settimane, la testata giornalistica online della Campania è l’unica locale sul posto e sta seguendo quello che avviene intorno con il borbo blindato.

“Io e Marco siamo talmente innamorati che dirci sì ti amerò per sempre non ci basta mai” racconta Veronica Maya testimonial del noto brand Capri Watch spiegando perché ha organizzato il terzo matrimonio con Marco Moraci, padre dei suoi tre bambini. Annullata dalla Sacra Rota la prima unione con Aldo Bergamaschi, la conduttrice tv ha trovato l’amore con il chirurgo plastico da cui ha avuto Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora.

Il primo sì ai Caraibi nel 2017, ma per questioni burocratiche il matrimonio in spiaggia non è stato registrato ufficialmente in Italia. Tutto da rifare. Quest’anno le nozze prima in comune e poi in chiesa. “Durante la cerimonia in comune eravamo emozionati. E’ stato molto intimo: noi, i testimoni e il legame forte che ci unisce” ha raccontato Veronica prima del matrimonio in chiesa. Le nozze a Piano di Sorrento, nel borgo dove i genitori della Maya hanno avuto un ristorante per 20 anni, trasformato in una sagra di paese con luminarie, fiori, candele, jazz. Son un centinaio gli invitati vestiti in stile anni Trenta e una torta spettacolare a sette piani. Poi i fuochi d’artificio.

