Veronica Maya è a Piano di Sorrento per (ri)sposarsi , Pasqua nella Chiesa di San Michele e il Vescovo Arturo. Tutti i particolari di Positanonews sotto. Veronica Maya è a a Marina di Cassano, dove si sposerà nella piccola chiesa di Santa Maria delle Grazie il 24 aprile alle ore 20.00, ed è la terza volta che sposa Marco Moraci, chirurgo estetico e padre dei suoi tre figli: Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora, il padre dei suoi tre figli. Al settimanale Gente ha confessato che “È al tre mi fermo. Mi sposo per la terza volta con lo stesso uomo, ma non per capriccio o stravaganza, o per attirare l’attenzione. Il motivo è che io e Marco siamo talmente innamorati che dirci ‘Sì, ti amerò per sempre’ non ci basta”.

Infatti lo già aveva sposato su una spiaggia caraibica mozzafiato, quella dell’isola di Saona, ed oggi lo celebra su di un’altra spiaggia, quella della marina in cui aveva mosso i suoi passi giacché nel borgo marinaro la sua famiglia ha gestito per 20 anni un ristorante.

Così ha voluto fortemente che le sue nozze si svolgessero non solo nella cittadina costiera ma in quel borgo in riva al mare dove ha mosso tanti passi della sua vita. Ed ora ne farà un altro, e come sempre riferisce a Gente, perché: “Le mie ragioni affondano in questa terra magnifica. Avevo voglia di condividere questo momento così importante con i luoghi e le persone che nella mia vita hanno un valore. Ho proposto a Marco di organizzare qui cerimonia e wedding party”.

Come rivela sempre al settimanale, ella “arriverò dal mare e raggiungerò la chiesetta, minuscola ma splendida. Saremo un’ottantina e per tutta la durata della funzione staremo vicini vicini”. Gli invitati dovranno vestire stile anni ’30, come si può prevedere oltre ai suoi invitati saranno molti i curiosi che invaderanno il borgo marinaro.

Veronica, come ha visto Positanonews, è stata questa mattina nella Basilica di San Michele Arcangelo per la Pasqua, la messa delle 11 con don Pasquale Irolla, stasera qui è venuto anche il Vescovo di Avellino Arturo Aiello per i Vespri. Su instagram posta le foto del vestito da sposa, mentre sui social network come facebook si trovano anche le foto dei figli, che non abbiamo pubblicato perchè minorenni, grande gioia per la vittoria a Montecarlo per il tennis e non poteva essere da meno per il testimonial di Capri Watch di Silvio Staiano, dovrebbe essere una grande festa , l’unica preoccupazione il tempo che si sta mettendo sul brutto e ha già rovinato la Pasquetta, ma facciamo gli scongiuri