Valle delle Ferriere, Progetto Scala chiede delucidazioni all’amministrazione sull’ingresso alla Riserva

Scala, Costiera Amalfitana. Il gruppo di minoranza Progetto Scala vuole vederci chiaro sull’ingresso alla Riserva della Valle delle Ferriere. Dopo l’ufficialità dell’introduzione del ticket a partire da domani 1 maggio, c’è stata la reazione della compagine guidata da Antonio Ferrigno che chiede all’amministrazione di fare pubblicamente chiarezza su questo progetto. Ecco le richieste riportate sul manifesto:

NOTIZIA BOMBA!!!

Dal 1 maggio 2019 si pagherà un tiket di 5 euro per l’ingresso all’interno della riserva naturale della valle delle ferriere…

LO SAPEVATE? NO!!!

NEMMENO NOI…

La cittadinanza, i tour operator e l’intera costiera amalfitana hanno appreso la notizia il 29 aprile, 2 GIORNI PRIMA, da una pagina facebook.

Perchè la cittadinanza non è stata messa al corrente prima?

Perchè gli operatori turistici sono stati tenuti all’oscuro?

Avete tenuto conto dei pacchetti turistici già venduti?

Avevate previsto delle eventuali disdette e le ripercussioni sulle attività commerciali, in

particolare della frazione di Pontone?

Per la cronaca 47 escursioni già cancellate…

Ma i comuni di Amalfi e Agerola, dai quali partono gli altri due sentieri di accesso alla valle, come mai erano all’oscuro di tutto?

Come al solito il comune di Scala non fa rete…

Vi rendete conto che la vostra approssimazione ha creato e creerà enormi danni agli operatori turistici se non condivisa in largo anticipo?

E l‘annoso problema dei posti auto che già tanto penalizza i residenti della frazione di

Pontone come verrà risolto?

Nel piano triennale delle opere pubbliche non c’è traccia di parcheggi…

Qual è la stima degli introiti? Quali gli interventi da realizzare cui destinare le somme ricavate? Quale il piano a lungo termine?

VISTI I TANTI DUBBI SOPRAELENCATI, CHIEDIAMO UN URGENTE INCONTRO PUBBLICO PER INFORMARE DEFINITIVAMENTE LA POPOLAZIONE SUL PROGETTO E SULLA

POSSIBILITA’ DI NUOVI POSTI DI LAVORO…

O ANCHE QUESTO E’ STATO GIA’ DECISO A TAVOLINO?

CHE DIRE, NON CI RESTA CHE PIANGERE…