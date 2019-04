Valico di Chiunzi, lavori di messa in sicurezza: ecco le disposizioni della Sita – GLI ORARI

La Sita Sud ha comunicato le disposizioni in merito al transito sulla Sp2, attualmente regolato attraverso il regime delle fasce orario, per permettere ai rocciatori di intervenire celermente sulla parete rocciosa all’altezza del Valico di Chiunzi, nel tratto di provinciale tra Tramonti e Sant’Egidio del Monte Albino.

L’azienda del trasporto pubblico, comunica alla clientela che in merito all’ordinanza n. 61/2019, emessa dal Settore Viabilità della Provincia di Salerno, che dispone la chiusura comune di Sant’Egidio del Monte Albino dal km 5+300 al km 6+000, nei giorni 16, 17, 18 aprile, nelle fasce orarie 8.00 – 10.00, 10.30- 12.00; 13.00 – 15.00, 15.30 – 17.00, il transito sarà garantito solo nelle fasce orarie 10.00 – 10.30; 12.00 – 12.30 ; 15.00 – 15.30; dalle 17.00 alle 8.00.

I collegamenti della Sita Nocera-Maiori, subiranno quindi le seguenti variazioni nel corso dei lavori:

• La corsa delle ore 5.45 da Nocera per Maiori sarà regolare;

• La corsa delle ore 6.55 da Maiori per Nocera sarà regolare;

• La corsa delle ore 9.00 da Nocera per Maiori sarà effettuata via Vietri;

• La corsa delle ore 11.00 da Maiori per Nocera sarà effettuata via Vietri;

• La corsa delle ore 6.45 da Nocera per Maiori sarà regolare;

• La corsa delle ore 8.00 da Maiori per Nocera sarà effettuata via Vietri;

• La corsa delle ore 12.15 da Nocera per Maiori regolare;

• La corsa delle ore 13.40 da Maiori per Nocera sarà effettuata via Vietri;

• La corsa delle ore 13.45 da Nocera per Maiori sarà effettuata via Vietri;

• La corsa delle ore 15.05 da Maiori per Nocera sarà limitata a Chiunzi;

• La corsa delle ore 17.10 da Nocera sarà sospesa, e sarà in servizio regolare dalle ore 17.40 da Chiunzi per Maiori;

• La corsa delle ore 18.35 da Maiori per Nocera regolare;

• La corsa delle ore 14.25 da Nocera per Maiori sarà limitata a Corbara;

• La corsa delle ore 15.25 da Maiori per Nocera sarà limitata a Chiunzi.