Valico di Chiunzi. Disagi per la chiusura della Strada Provinciale 2 . Strada chiusa a fasce orarie, ecco quali. AGGIORNAMENTI

Tramonti, Costiera amalfitana . Questa mattina, con un provvedimento della Provincia di Salerno, è stata disposta la chiusura della Strada Provinciale 2, l’arteria che collega la Costa d’ Amalfi, Ravello ed il Valico di Chiunzi all’agro nocerino-sarnese. La chiusura si è resa necessaria per consentire ai rocciatori specializzati di eseguire i lavori programmati di messa in sicurezza dopo il distacco di alcune pietre da costone roccioso verificatosi nei giorni scorsi a causa delle piogge. La strada è stata riaperta dalle 12.00 alle 14.00 e sarà nuovamente aperta dopo le 18.00 di questa sera. Durante le ore di chiusura sarà comunque consentito il transito dei veicoli ogni tre quarti d’ora. Notevoli i disagi per i tanti automobilisti che, non essendo a conoscenza della situazione, sono stati costretti a tornare indietro per raggiungere la propria destinazione attraverso la Statale 163 Amalfitana. Da domani la situazione dovrebbe tornare alla normalità

Aggiornamento:

In seguito a dei lavori di bonifica urgenti disposti dalla Provincia di Salerno lungo la roccia che costeggia il tratto di strada Sp2 compreso fra il Valico di Chiunzi e Corbara si transiterà in quattro fasce orarie dalle 8 del mattino fino alle 17 del pomeriggio.

E così, la provincia, richiama la propria ordinanza n° 60 dell’11/04/2019, con la quale veniva disposta la chiusura parziale e temporanea al transito mediante senso unico alternato regolato da movieri della SP 2 ex SP 2/a dal km 5+300 al km 6+000 dal 15 al 19/04/2019, per ispezione ed eventuali disgaggio di pietrame instabile sul costone roccioso a monte ha deciso per la chiusura fasce orarei della strada.

Tutto questo in considerazione del fatto che per completare l’ispezione si rende necessario chiudere totalmente al transito in fasce orarie la tratta di strada provinciale interessata dal disgaggio.

La strada resterà chiusa nei giorni 16, 17 e 18 aprile 2019 in quattro fasce orarie:

dalle ore 08,00 alle ore 10,00

dalle ore 10,30 alle ore 12,00

dalle ore 13,00 alle ore 15,00

dalle ore 15,30 alle ore 17,00

Il transito a senso unico alternato sarà invece garantito:

dalle ore 10,00 alle ore 10,30

dalle ore 12,00 alle ore 13,00

dalle ore 15,00 alle ore 15,30

L’ordinanza della Provincia è stata trasmessa alla Ditta Bove Marrazzo Costruzioni srl, affinchè faccia adottare tutte le cautele a garanzia di sicurezza del traffico veicolare, alla Prefettura di Salerno (Protezione Civile), ai Vigili del Fuoco di Salerno, al Comune di S.Egidio del Monte Albino, Pagani, Tramonti, Corbara e Maiori, alla Polizia Stradale di Angri e Salerno, al 118 di Salerno, ai Carabinieri di Maiori, Tramonti, Pagani, alla Sita di Salerno, al Servizio Protezione Civile, al Servizio Trasporti, alla Polizia Provinciale.

In allegato le disposizioni della SITA