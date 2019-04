Valico di Chiunzi. Disagi per la chiusura della Strada Provinciale 2 per i lavori di messa in sicurezza del costone

Questa mattina, con un provvedimento della Provincia di Salerno, è stata disposta la chiusura della Strada Provinciale 2, l’arteria che collega la costiera amalfitana ed il Valico di Chiunzi all’agro nocerino-sarnese. La chiusura si è resa necessaria per consentire ai rocciatori specializzati di eseguire i lavori programmati di messa in sicurezza dopo il distacco di alcune pietre da costone roccioso verificatosi nei giorni scorsi a causa delle piogge. La strada è stata riaperta dalle 12.00 alle 14.00 e sarà nuovamente aperta dopo le 18.00 di questa sera. Durante le ore di chiusura sarà comunque consentito il transito dei veicoli ogni tre quarti d’ora. Notevoli i disagi per i tanti automobilisti che, non essendo a conoscenza della situazione, sono stati costretti a tornare indietro per raggiungere la propria destinazione attraverso la Statale 163 Amalfitana. Da domani la situazione dovrebbe tornare alla normalità