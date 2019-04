Valico di Chiunzi, dai rifiuti a cimitero per gli animali: ormai è terra di nessuno

Il Valico di Chiunzi coperto dai rifiuti e ora cimitero di animali, ormai è luogo deputato a scarico abusivo. Le immagini sono pubblicate da Amalfi Notizie, in un articolo firmato da Susy Pepe, in cui viene descritto l’ennesimo scempio avvenuto proprio a ridosso di una delle porte per la Costiera Amalfitana.

Nel territorio di Sant’Egidio del Monte Albino, i parapetti in muratura nascondono pattume di ogni genere: in questo caso è possibile vedere un cavallo fatto a pezzi e carcasse di animali, sporgendosi dalla balaustra della piazzola di sosta che costeggia la Strada Provinciale 2.

Sversamenti di rifiuti speciali in maniera abusiva, avvengono indiscriminatamente e lontano dal controllo. Giù per i fianchi dei valloni, viene depositato ormai materiale di ogni tipo: questa zona è ormai terra di nessuno, aggiungendosi alle cattive condizioni del manto stradale, arrecando un danno ambientale e di immagine enorme per il territorio. L’ampia cronaca a corredo, dimostra che nonostante le denunce avvenute in questi anni, il Valico di Chiunzi resta ancora ignorato. Restate aggiornati!