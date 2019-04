Uno spettro si aggira per Atrani. Il post di Stanislao Balzamo, consigliere comunale uscente della cittadina della Costiera amalfitana, da sempre impegnato in politica in Costa d’ Amalfi e in provincia di Salerno, fa capire che le cose si stanno cominciando a far serie nella cittadina. Lo scontro fra l’amministrazione De Rosa e le opposizioni, finora sotterraneo, sta venendo fuori.

Lo spettro dei ricicloni, personaggetti fuori da ogni logica, la cui storia politica è tutta tracciata tra i binari dell’incoerenza. Direi anche disorganizzati al punto giusto; a livello che su qualche profilo fb sembrerebbe addirittura che in un paio di giorni siano comparsi e scomparsi nomi di coalizioni candidate al governo della citta. Io rispetto tutto e tutti ma non chi usa la COSA PUBBLICA per interessi particolari, facendo leva sulle difficoltà e sulle esigenze dei lavoratori, del “popolo”.

Inoltre qualcuno di questi è interno o comunque contiguo alla Lega e se la Lega di Salvini ha fatto sparire 49milioni di euro….chi la sostiene e amministra, in un piccolo comune, che danno potrebbe fare?