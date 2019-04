Unione per la vita Positano-Minori

Don Giulio Caldiero unirà in matrimonio, nella basilica dedicata a santa Trofimena a Minori un giovane positanese, de Lucia, ed una dolce signorina di Minori, Rossella Gambardella.

L’amore sbocciò a Positano dove Rossella, attualmente, è addetta alla spa del Poseidon

Il papà della sposa è fuori dai panni (anche per motivi di mole) ed ha scelto come luogo d’incontro conviviale del dopo cerimonia religiosa l’Hotel Tramonto d’oro di Praiano.

Auguri felicissimi da parte di Gaspare e famiglia