Truffe dello specchietto in aumento a Cava de Tirreni

Una giovane donna sventa la truffa dello specchietto e rischia di finire fuori strada. Un anziano viene raggirato nel parcheggio del supermercato, mentre cerca di cambiare la ruota forata. Sono solo due dei colpi, messi a segno in città, in questi giorni di festa. Quanto basta per far lanciare l’allarme dalle stesse vittime che, dopo aver segnalato l’accaduto alle autorità, hanno pensato di lanciare un appello via social. In questi giorni festivi, vista anche la presenza di turisti, i malintenzionati hanno cercato modi diversi per raggirare gli automobilisti. La classica truffa dello specchietto ha fatto diverse vittime in città. Gli agenti, diretti dal vicequestore Imma Acconcia, nelle settimane scorse hanno acciuffato uno dei truffatori. Ma non è bastato. Nei giorni scorsi, una giovane donna cavese è riuscita a sventarla. Secondo la sua testimonianza, la ragazza si trovava poco prima dell’ultima galleria dell’autostrada A3 prima dell’uscita per Salerno quando un uomo, a bordo di una Golf bianca, avrebbe tentato la truffa dello specchietto. La giovane lo avrebbe visto prima lanciare un sasso contro la sua auto e poi suonare il clacson, indicando lo specchietto rotto. La ragazza non ha creduto alla versione e ha continuato la sua corsa. L’uomo avrebbe tentato anche di farla uscire fuori strada, senza riuscirci. La donna ha segnalato la disavventura in polizia.

LE INSIDIE

Il suo racconto non sarebbe l’unico. I truffatori usano spesso auto, prese a noleggio, il cui contratto è intestato a persone anziane per non essere identificati. Gli agenti hanno predisposto una serie di posto di blocco nelle zone nevralgiche per impedire l’ingresso in città di malintenzionati. Ma non c’è solo la truffa dello specchietto. Nel parcheggio di un supermercato di Corso Mazzini, i truffatori prendono di mira soprattutto anziani e giovani donne. Il copione è sempre lo stesso. Si appostano nel parcheggio attendono le loro vittime. «Un anziano aveva parcheggiato – raccontano – ed era entrato al supermercato per fare la spesa. Quando è uscito si è accorto che una delle gomme della sua auto era forata. Si è abbassato per sincerarsi dell’accaduto. Ed in pochi attimi, qualcuno gli ha sfilato il borsello con soldi e telefono cellulare. È successo spesso davanti ai supermercati.

si.chi.