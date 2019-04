Troppi Tumori a Sant’Antonio Abate. Anche il parroco don Ciro Alfano chiede aiuto alle istituzioni. Nel piccolo paese dei Monti Lattari, a pochi passi da Pompei , Gragnano e dalla Penisola Sorrentina , nella provincia di Napoli alla provincia di Salerno, al confine con Angri, crocevia per la Costiera amalfitana, continua l’allarme tumori . Nel confessionale della chiesa del Buonconsiglio sono state raccolte testimonianze tragiche, si parla di oltre dieci morti , diversi recenti, e anche di bambini ammalati .

A cercare una causa, per quanto sia possibile, e un aiuto concreto è don Ciro Alfano, responsabile della parrocchia del Buonconsiglio. «Una casistica che comincia a preoccupare, qui si muore di cancro – ribadisce il sacerdote – Parliamo di un’aria ridotta, di un quartiere piccolo eppure in un anno sono venuto a conoscenza di almeno una decina di casi di fedeli che hanno scoperto di avere un tumore. Un nemico silenzioso che è stato scoperto, purtroppo, in fase avanzata poiché fino al momento della drammatica comunicazione da parte dei medici, nessun sintomo si era palesato tanto da poter far scattare il campanello d’allarme. Soltanto a seguito di accertamenti di routine si è appresa la triste notizia. E’ una malattia che distrugge non soltanto la persona che ne viene colpita ma l’intera famiglia, e in questo caso l’intera comunità. Siamo davvero in ansia, aiutateci». Un cambio di rotta repentino per chi fino al giorno precedente sapeva di essere sano. Poi l’inizio della battaglia per sconfiggere il cancro, che nel quartiere del Buonconsiglio, ai confini con il Comune di Angri, si è manifestato in diverse forme, attaccando diversi organi interni. Dai polmoni al cervello.

Prima di parlare di una “Terra dei fuochi” dell’Agro ce ne vuole, ma preoccupa il silenzio delle istituzioni, Regione Campania, Ministero della Salute, ASL, dovrebbero quantomeno fare uno studio serio , un dibattito, capire che succede anche se è difficile accertare la verità se non a distanza di anni e a volte è troppo tardi.