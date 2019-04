Triplo down in Italia. WhatsApp, Facebook e Instagram fuori uso questa domenica delle Palme Si ripete il triplo down: WhatsApp, Facebook e Instagram hanno problemi in questi ultimi minuti in Italia, così come avvenuto il mese scorso. Sono tantissime le segnalazioni, come riportato dal portale downdetector. Anche in redazione non siamo in grado di collegarci a nessuno dei tre servizi che, a quanto pare, risultano offline in tutta Italia. Dalla mappa si evince come anche in Inghilterra (area di Londra) si stiano riscontrando gli stessi problemi.

In questo momento le segnalazioni sono in aumento, le prime avvisaglie si sono infatti avute pochissimi istanti fa. Sappiateci dire nei commenti se anche voi non riuscite a collegarvi alle piattaforme del “gruppo Zuckerberg”. Davvero incredibile che il black-out completo si sia nuovamente verificato a distanza di poche settimane dal precedente episodi in questa domenica poi molto “social” per gli italiani.