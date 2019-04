Tramonti-Ravello: rinviata la chiusura della Strada Provinciale causa maltempo

La Comunità Montana dei Lattari ha diramato un nuovo avviso, in cui comunica il rinvio della chiusura per lavori della Strada Provinciale 1 Tramonti-Ravello. L’interdizione del tratto stradale dal chilometro 6+650 al 7+400, era previsto per l’intera mattinata di domani venerdì 5 aprile: le avverse condizioni atmosferiche non consentono l’utilizzo dell’elicottero per la posa delle reti frangicolata.