Ieri sera si è concluso alla Casa del Gusto di Tramonti, la 14esima edizione del Premio Letterario “Pietro Tagliafierro”. La kermesse che è avvenuta lungo tutto il weekend, ha ospitato durante la premiazione di ieri l’ex parlamentare Vladimir Luxuria e l’inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete. Tra gli ospiti del Premio spiccavano anche le presenze della giornalista del Tg2 Maria Concetta Mattei, poi Adriana Pannitteri, l’ex portiere di Perugia e Inter Andrea Mazzantini, Adriana Pannitteri, Adriano Pantaleo e Maurizio Casagrande.

Nella serata di sabato c’è stato un salotto letterario coordinato dal giornalista Mario Amodio, con aria Concetta Mattei, lo scrittore Maurizio De Giovanni, l’allenatore Davide Ballardini, Mazzantini, l’art director del COFFI Festival Andrea Recussi, il regista Giuseppe Marco Albano e l’attore Danilo Esposito, in cui si è dibattuto su integrazione ed emigrazione, spaziando dalla cronaca allo sport, con i presenti che hanno calato le loro rispettive esperienze nel tema di questa edizione. Nell’anfiteatro dell’Istituto “Giovanni Pascoli” è stato consegnato un riconoscimento dall’amministrazione comunale all’ex pilota militare napoletano Carlo Coronato, che oggi compie 100 anni.

di 4 Galleria fotografica Tramonti, Premio Letterario con Vladimir Luxuria e Luca Abete







L’evento alla Casa del Gusto ha visto protagonisti i vincitori del premio (sotto i premiati per categoria), in seguito alla lettura delle loro opere. I saluti istituzionali del Sindaco Antonio Giordano e gli assessori Vincenzo Savino e Assunta Siani hanno aperto l’incontro, ed a seguire un video in memoria di Pietro Tagliafierro. Durante la serata di ieri è intervenuta Vladimir Luxuria sul tema dell’emigrazione, partendo da quella dei nostri nonni nel Dopoguerra o quella di depredamento in Africa ad opera degli occidentali, con un occhio sull’attualità e in particolare dai viaggi di speranza dal Nord Africa ed un monito alla classe politica che specula sulle emergenze sociali. L’ex deputata Luxuria è poi intervenuta con un collegamento televisivo con La7 a “Non è l’Arena” sul caso Imane Fadil.

L’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete, ha affrontato la questione sul piano della legalità e del senso civico: i servizi in Campania con il programma ideato di Antonio Ricci, servono a far riemergere il bello e combattere quei fenomeni che degradano la nostra Regione, ricca di potenzialità e paradossalmente con problemi per quanto riguarda l’occupazione: Abete afferma infatti che ci vuole senso civico, le istituzioni devono fare la loro parte e collegandosi alla questione dell’emigrazione, a detta dell’inviato di Striscia tale tema rischia di essere un arma di distrazione per chi governa e deve rendere conto dei problemi che ci sono sul nostro territorio.

Premio Letterario Città di Tramonti “Pietro Tagliafierro”

I premiati della 14esima edizione

1^ Categoria – Sezione Letteratura

Narrativa inedita: Guastatore Luisa – opera “Forestiero”

Poesia inedita: Tafuri Vincenzo – opera “Migranti”

Poesia in vernacolo: Rossi Maria – opera “Sienteme”

1^ Categoria – Sezione Arte

Pittura: Basso Antonio – opera “Tu, da che parte sei?”

Ceramica: Di Giacomo Ilaria – opera “Mare”

Scultura: Sansavini Massimo – opera “Save our souls”

2^ Categoria (scuole) – Sezione Letteratura

Fiaba: Battimelli Antonio – opera “I tre vagabondi” (Istituto scolastico comprensivo di Tramonti)

Poesia inedita: Classe 5^ B scuola primaria – opera “In nome dell’amore” (Istituto scolastico comprensivo di Tramonti)

2^ Categoria (scuole) – Sezione Arte

Pittura: Criscuoli Piero – opera “Tramonti in the world” (Istituto scolastico comprensivo di Tramonti)

MENZIONI SPECIALI

1^ Categoria – Sezione Letteratura

Poesia Inedita – Bove Giorgia – “Costretta ad emigrare”

Narrativa Inedita – Giglio Carmela – “L’emigrazione”

2^ Categoria – Sezione Arte

Classe 4^ A – Valigia “Il coraggio di andare”

Classe 4^ B – Barca “Siamo tutti sulla stessa barca