Tramonti, non è ancora il tempo di Savino. Per Imperato e Russo liste saltate

Saltano le liste di Armando Imperato e Anna Maria Russo, mentre nell’amministrazione uscente si attendeva la candidatura a sindaco di Vincenzo Savino. La politica di Tramonti ci ha colpito soprattutto in questo, la mancanza di rinnovamento, con una “latitanza” da parte di alcuni esponenti della politica nel comune della montiera. Incredibilmente, un politico di esperienza come Imperato non riesce a mettere insieme una squadra, che sembrava quasi dovesse essere formata, ma poi la stessa sorte è toccata anche alla Russo, con un gruppo che misteriosamente non è più comparso alla consegna delle liste. Restiamo invece ancora meravigliati dal fatto che nell’amministrazione uscente non sia arrivato ancora il tempo di una leadership targata Vincenzo Savino, giovane assessore uscente, che ha un bagaglio amministrativo consolidato, riuscendo a coniugare agevolmente governo e promozione del territorio.