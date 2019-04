Tramonti, una navetta da Capodichino per la Costiera Amalfitana: fermate e orari

La neonata associazione “I 13 Borghi – Costa d’Amalfi”, a poche settimane dalla sua presentazione inanella un primo obiettivo posto per questo 2019, per facilitare l’arrivo di turisti a Tramonti e in Costiera Amalfitana. Oltre ad adottare una cartellonistica unica, sviluppare la sentieristica, migliorare il territorio e promuovere un vademecum dell’ospitalità, fondamentale è l’approdo di turisti nelle strutture turistiche della montiera.

Il servizio navetta realizzato in collaborazione con la Pintour con partenze da e per l’Aeroporto di Capodichino, prevede 6 fermate sul territorio di Tramonti, con l’intera linea che raggiunge Amalfi. La navetta farà fermate lungo la Provinciale da Chiunzi, passando per Campinola, angolo Gete, bivio Casa Salsano, bivio Novella, bivio Pucara. La navetta sarà attiva fino al mese di settembre.

Qui di seguito inseriamo gli orari e le modalità per acquistare il biglietto: è possibile inoltre prenotare il servizio dall’associazione “I 13 Borghi” contattando via mail nicolauniqueexperience.it o telefonicamente al 3921449704.