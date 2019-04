Da Tramonti in costiera amalfitana a Maranello “Lo Smeraldo” di Apicella , il ristorante della Ferrari per tutti . Lello Apicella è l’ambasciatore della pizza di Tramonti a Modena e in Italia . Ieri sera una grande serata dedicata all’ingegner Mauro Forghieri che fu direttore tecnico della Ferrari dal 1962 al 1971 che ha visto 4 campionati del mondo piloti. Qui ci sono stati tutti Da Jean Todt al grande Michael Schumacher, da Mario Andretti a Montezemolo.

Più che il noto ristorante pizzeria, allo “Smeraldo” di Maranello sembrava di essere in un paddock della Formula 1 la sera del 16 aprile. Tanti erano i personaggi che hanno fatto la storia della Formula Uno, e della Ferrari in particolare, intervenuti a una serata di gala per un uomo speciale. L’occasione era il gala per l’ingegner Mauro Forghieri organizzato da Lello Apicella titolare del locale. Dalla Costa d’ Amalfi anche Antonio, Salvatore e Enzo Campanile, maestri casari di Tramonti e Francesco D’Amato di Maiori e una rappresentanza del comune di Tramonti con l’assessore Vincenzo Savino che ha consegnato ad Apicella, ambasciatore del gusto nella terra del Drake, una pergamena commemorativa. E poi ancora i salumi di Giovanni Sorrentino e il concerto di Peppe Giordano.

Alla festa, oltre a Pietro Apicella, anche numerosi ristoratori e amici del nord tra cui Marcello Ferrara, Generoso Ferrara, Geppino Bordese, Bruno Francese. Fota anche la rappresentanza di vecchie glorie del calcio Napoli tra cui Gianni Improta, Nando De Napoli, Francesco Romano, Alessandro Renica e Giancarlo Corradini.

Per festeggiare Mauro Forghieri anche il passaggio di 5 aerei in formazione dell’Aereo Club Sassuolo, seguito da un lancio di paracadutisti, con bandiera Italiana e della Ferrari, ed atterraggio davanti al ristorante.

Qui, anche l’esposizione delle Ferrari Formula 1 di Gilles Villeneuve e Niki Lauda, dieci Ferrari storiche e una Lamborghini Aventador. Alla serata, allietata con un intrattenimento musicale e ricco buffet, tutto organizzato e offerto dal cavaliere Lello Apicella, che con questo evento ha voluto celebrare un grande amico e uno degli ingegneri dell’automobilismo italiano fra i più importanti e vittoriosi, numerosi ospiti tra cui Piero Ferrari, Ezio Zermiani, storico telecronista Rai della Formula 1, Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turci.

Allo Smeraldo, Lello Apicella, ostenta ancora oggi la passione di un indomabile ferrarista, capace nella sua vita ha cambiato ben 17 Ferrari (l’ultima una Testarossa prestata per la produzione della fiction su Enzo Ferrari interpretata da Sergio Castellitto e che nei giorni del 70esimo anniversario della casa di Maranello ha fatto bella mostra dinanzi all’entrata del locale), che non si è sottratto alla vocazione per l’arte della pizza.