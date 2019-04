Tramonti, la Provincia consegna i lavori di rifacimento della Strada Provinciale: iniziano a fine aprile

Ieri il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Sant’Agostino, ha illustrato il programma di investimento straordinario per il rifacimento delle Strade Provinciali.

Strianese nell’incontro con i giornalisti ha elencato gli interventi, molti dei quali saranno effettuati con la Regione Campania, utilizzando sia i fondi POR Campania 2014-2020, i fondi del contratto d’area, quelli ministeriali e dalla giunta regionale. Circa 180 milioni di euro saranno ripartiti tra lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, la messa in sicurezza delle strade e le grandi opere. Strianese ha poi dettato il cronogramma dei lavori, che inizieranno nel mese corrente.

“Iniziano fra 17 e 18 aprile a Pagani – comunica il Presidente Michele Strianese – i lavori della pavimentazione della S.P. 281, per proseguire ed essere ultimati, nel giro di un mese, con realizzazione della segnaletica. Si tratta di lavori urgenti di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale, nonchè rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. La ditta è Costruzioni Petraglia Group S.r.l. di Castel San. Giorgio (Sa) e l’importo netto dei lavori è di € 21.885,36.

Invece a Tramonti – prosegue Strianese – fra 29 e 30 aprile, inizieranno i lavori della pavimentazione della S.P. 2 Ex- S.P. 2 b, per proseguire ed essere ultimati, nel giro di un mese, con realizzazione della segnaletica orizzontale. Si tratta di lavori urgenti di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale, nonché rifacimento della segnaletica orizzontale. La ditta è CO.GE.G srl di Altavilla Silentina (Sa) e l’importo netto dei lavori è di € 31.866,54. Procediamo senza sosta con gli interventi manutentivi sulle nostre strade. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità.”