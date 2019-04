Tramonti: Completata ieri sera la bonifica sul Valico di Chiunzi. Si circola regolarmente

Il comune di Tramonti rende noto sulla propria pagina facebook che i lavori di messa in sicurezza e di bonifica del crostone sul Valico di Chiunzi si sono conclusi e che quindi il provvedimento che ieri la Provincia di Salerno aveva dato per la necessaria chiusura in fasce orarie dei prossimi giorni della Strada Provinciale 2, l’arteria che collega la Costa d’ Amalfi all’agro nocerino-sarnese per raggiungere scuole, uffici e posti di lavoro, è stato annullato grazie anche all’impegno della ditta incaricata, che ha concluso i lavoriieri sera.

La situazione è tornata alla normalità già da questa notte. Ora si attende solo una definitiva messa in sicurezza del manto stradale e dei muretti che affiancano la carreggiata.