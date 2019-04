Tramonti al voto, giochi quasi chiusi: candidata sindaca Anna Maria Russo

La data per la presentazione delle liste per le elezioni comunali si avvicina, ma a Tramonti, a scanso di sorprese, i giochi per i candidati a sindaco sembrano quasi chiusi e manca solo l’ufficialità sulle compagini in campo. Tre saranno le liste in campo, quindi non ci sarà la candidatura dell’ex sindaco Armando Imperato, vani sono stati infatti i suoi sforzi nel comporre una squadra.

Oltre alla formazione dell’amministrazione uscente, che sarà capeggiata da Domenico Amatruda con il beneplacito del sindaco Antonio Giordano e l’outing di Domenico Guida a capo della lista siAMO Tramonti, dall’attuale gruppo minoranza ci sarà la candidatura a sindaco di Anna Maria Russo, che apre la partita su questa competizione elettorale.

“Si riconferma il consigliere Flavio Vitagliano, tranne Benedetto Amato che sembra non volersi più candidare, fino all’ultimo ci saranno molti retroscena e auspichiamo in un suo ripensamento”, – afferma la Russo, prima donna nella storia di Tramonti candidata sindaca. La lista è quindi ancora in lavorazione, ma oltre a Vitagliano farà parte di questa formazione anche il consigliere Enzo Pagano.